Matteus é o novo anjo do BBB 24Reprodução

Publicado 03/02/2024 14:38

Rio - Matteus venceu a prova do anjo do BBB 24, neste sábado (3), e está imune no próximo paredão. O brother, que vai poder imunizar um participante da casa, escolheu Beatriz, Alane e Deniziane para participar do almoço do anjo.

Na prova, que foi individual, os competidores precisavam usar um copo vermelho, que tinha um furo embaixo, para transportar água de um recipiente para um cilindro até que conseguissem pegar uma bola branca que estava dentro. Depois, eles precisavam rasgar uns círculos marcados em uma mureta até encontrar uma bolinha dourada. Em seguida, precisavam pedalar uma bicicleta até liberar o lúpulo. Vencia quem conseguisse pegar as três bolas e apertasse o botão no menor tempo.

Para o castigo do monstro, Matteus optou por indicar Pitel e Juninho. Os brothers vão se vestir de magos e quando tocar a música, vão precisar ir para o gramado da casa. Com isso, os dois perdem 300 estalecas e Pitel, que estava no Vip, vai para a Xepa.