Wanessa Camargo conversa com DaviReprodução/Globo

Publicado 02/02/2024 15:56

Rio - Wanessa Camargo conversou com Davi nesta sexta-feira (02), no "BBB 24". A cantora falou sobre os incômodos que tem com o participante e apontou seus gatilhos com agressões.