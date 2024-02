Alane e Fernanda discutiram - Reprodução/Globo

Publicado 02/02/2024 13:35

Rio - Fernanda, Giovanna, Pitel e Raquele opinaram sobre o comportamento de Alane nesta sexta-feira (02) durante uma conversa no quarto do líder. Na ocasião, as sisters disseram que a bailarina tem inveja das mulheres da casa.

Giovanna afirmou que a paraense "cria rivalidades em sua cabeça com toda mulher que toma o espaço dela". A líder da semana concordou e disse que a bailarina fez o mesmo com Vanessa Lopes . "É inveja", definiu Fernanda.

"Ela falou [para Isabelle]: 'Nós duas somos do Norte, nós duas dançamos e a gente tem um espaço de rivalidade'", relembrou a sister do pé quebrado. "Já observava os olhares, o jeito dela nas festas... Nunca queria falar por achar que era coisa da minha cabeça", completou Raquele.