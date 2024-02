Fernanda, do BBB 24, já participou do Amor e Sexo, em 2016 - Reprodução

Fernanda, do BBB 24, já participou do Amor e Sexo, em 2016Reprodução

Publicado 02/02/2024 08:21 | Atualizado 02/02/2024 08:30

Rio - Fernanda Bande, de 32 anos, causou polêmica ao chamar Alane, de 24, de "molinha" durante uma briga na atual edição do "Big Brother Brasil". Os internautas, então, descobriram que a empresária e modelo já havia participado do programa "Amor & Sexo", da TV Globo, mostrando justamente o bumbum durinho, em 2016.

Na ocasião, a apresentadora Fernanda Lima e seus convidados falavam sobre marquinha de biquíni. Ela recebeu no palco vários modelos em roupas de banho e entre eles estava Fernanda. A apresentadora entrevistou a sister e perguntou se o namorado dela gostava da marquinha. "Ele fica apaixonado, é muito bacana que eles contemplam a bunda, né?", disparou Fernanda.

Além disso, Fernanda também participou, no mesmo ano, do programa "Chato pra Comer", de Claude Troisgos, no canal GNT. Na atração, Fernanda admitia não comer muitos alimentos e até sua mãe fez uma participação no programa criticando os pratos oferecidos por Claude.