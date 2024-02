Fernanda - Reprodução/Globo

Publicado 01/02/2024 18:54

Rio - Fernanda se desculpou com à família de Alane nesta quinta-feira (01), por conta de suas falas debochadas durante a briga que teve com a sister na quarta-feira (31). Ela, no entanto, não pediu desculpas diretamente à paraense.

A confeiteira disse que "teve um destempero muito grande" durante a briga, mas ao mesmo tempo, afirmou que Alane deu "uma volta" no desentendimento.



"É uma menina que tá aqui pra aparecer, tá aqui para se mostrar. Óbvio que ela vai fazer isso com muito talento, também. Eu não deveria ter me descontrolado. Eu tenho pelo menos dez anos a mais que ela e realmente me envergonho por isso, não me coloquei no meu lugar. Realmente isso aconteceu e ela se aproveitou", justificou.