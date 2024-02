Mani Reggo, mulher de Davi do BBB 24, lança o X-calabreso em sua barraca de lanches - Reprodução/Instagram

Mani Reggo, mulher de Davi do BBB 24, lança o X-calabreso em sua barraca de lanchesReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 18:05 | Atualizado 01/02/2024 18:12

Rio - Após o clima ficar tenso no "BBB 24" com uma discussão entre Davi, Lucas Henrique e Bin Laden, a mulher do baiano, Mani Reggo, lançou em sua barraca de lanches em Salvador, na Bahia, o X-calabreso em homenagem à palavra que viralizou nessa madrugada.

fotogaleria

"Como tiveram muitos pedidos para preparar o X-Calabreso vou fazer e colocar na minha barraca pra vender. Espero vocês aqui, viu?", disse Mani nas redes sociais nesta quina-feira (1).

Davi chamou Lucas de "calabreso" e o assunto entrou para os mais comentados do X, antigo Twitter. Alguns brothers acreditavam que se tratava de um termo gordofóbico, quando, na verdade é um bordão criado pelo humorista Toninho Tornado , famoso por suas pegadinhas no programa do João Kléber.

Procurada por O DIA, Mani contou que o sanduíche foi um sucesso de vendas, custa R$ 10 e leva entre os ingredientes: pão, calabresa, carne queijo, presunto, alface, tomate e molho especial.