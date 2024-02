Lucas Henrique - Reprodução/Globo

Lucas HenriqueReprodução/Globo

Publicado 01/02/2024 12:19

Rio - Lucas Henrique conversou com Alane durante a festa do "BBB 24", nesta quinta-feira (01). Ele é professor de capoeira e afirmou que tem medo de ser considerado "VTzeiro" caso use a calça necessária para praticar a atividade, dentro do programa.

fotogaleria

"Eu estava com muito medo de colocar a calça de capoeira e ser taxado de vtzeiro, essas paradas assim. Eu trouxe para treinar de fato. Eu falei: eu vou botar a calça, as pessoas vão achar que eu vim aqui para vender um trabalho, uma imagem. Estava me sentindo muito distante da capoeira e é a parada que eu mais amo na vida", disse ele.

O brother no entanto, protagonizou um conflito com Davi e MC Bin Laden , no mesmo dia. A discussão aconteceu porque o motorista de aplicativo disse que escutou o professor de capoeira falando mal dele para Wanessa Camargo e Yasmin. Lucas, por sua vez, retrucou chamando o baiano de falso.