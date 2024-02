Internautas apontam que houve agressão de Bin Laden contra Davi - Reprodução Internet

Publicado 01/02/2024 07:25 | Atualizado 01/02/2024 07:46

Rio - A madrugada desta quinta-feira foi marcada por mais uma briga no "BBB 24". Depois do desentendimento entre Alane e Fernanda , foi a vez de Lucas Henrique, Bin Laden e Davi se estranharem e trocarem xingamentos.

Tudo começou quando Davi disse ter escutado Lucas falando dele com Wanessa Camargo e Yasmin. Davi, então perguntou se Lucas tinha algum problema com ele. Lucas disse que Davi era falso por falar coisas no programa e depois dizer que não lembrava.

"Ser fofoqueiro é a pior coisa, ainda mais com barba na cara", rebateu Davi. "Você sabe muito bem o que penso sobre você, já falei na sua cara... Falso e mentiroso para caralh*. Você fala as coisas e fica se escondendo, falando que não lembra", disparou Lucas.

Bin Laden entrou na briga e trouxe uma situação antiga. "Você falou para a Yasmin que se ela estivesse andando com a gente, queimaria a carreira dela lá fora", disse o funkeiro para Davi, que chamou Bin de "manipulador", deixando o funkeiro muito irritado.

"Manipulador é você, rapaz. Por que você não fala as coisas na minha cara? Acha que tenho medo de você? Safado, mentiroso!", disse Bin, partindo para cima de Davi, que não recuou e também encarou Bin. Outros integrantes da casa precisaram entrar para intervir. Rodriguinho tirou Bin da confusão, enquanto Isabelle tirou Davi.

Em determinado momento, Davi chamou Lucas Henrique de "calabreso", que é um meme conhecido na internet. No entanto, Lucas e Bin começaram a acusá-lo de gordofobia, dizendo que o meme é sobre Lucas ser gordo. Michel, Leidy Elin, Giovanna e mais boa parte da casa resolveu, então, colocar Davi contra a parede e acusá-lo de ser gordofóbico.

Na internet, algumas pessoas começaram a apontar que houve agressão, já que Bin Laden ficou tão próximo de Davi que seu rosto ficou sujo com a maquiagem preta que Davi usou para fazer um bigode falso.