Dado Dolabella defende Wanessa Camargo após falas da cantora sobre Davi no ?BBB 24? Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2024 19:17 | Atualizado 01/02/2024 19:23

Rio - Dado Dolabella, de 43 anos, saiu em defesa de Wanessa Camargo, de 41, nesta quinta-feira (1), através do Stories no Instagram, apoiando a visão de jogo da cantora no "Big Brother Brasil 24". O ator ainda opinou sobre como o Brasil está vendo o Davi.

"Ela está vendo gordofobia nesse caso, o Bin Laden falou pra ela que calabreso significa xingamento de gordo e Davi de fato chamou o Bin de gordo durante a discussão. Assim como ela viu Davi sendo homofóbico (não sou v*ado, algumas vezes), assédio sexual (3 vezes com Giovana) ainda falou que ia casar com ela sendo casado, egoísmo (não pensou 2x nela na hora de fazer o feijão), mentira (disse na cara dela que não desmereceu camarote num confronto no paredão, tendo inclusive citado o nome dela) mas, é o alecrim dourado do BBB 24, pelas edições e recortes, a manada manipulada vai passar mais um pano", escreveu Dado.