Wanessa acredita que está cancelada pelo públicoReprodução

Publicado 01/02/2024 16:16

Rio - Wanessa Camargo disse que acredita estar cancelada pelo público do BBB 24. Em conversa com alguns brothers, na tarde desta quinta-feira (1º), a participante revelou que três pessoas de sua equipe se apresentaram no show de Gloria Groove na festa da última quarta (31), mas não teriam interagido com ela.

"A Monique me ligou no meu aniversário, tenho intimidade com a Monique e ela não olhou na minha cara! Eu fiquei olhando para ela e ela não fez nem um bico, nada. Como se ela não me conhecesse. Meu baixista, minha vocalista ali também", contou.

Ao ouvir a história, MC Bin Laden repreende a sister: "Ai, Wanessa. Para. Se o pessoal da sua equipe olha para você, a produção...", disse.

Confira: