Giovanna dá selinho em MC Bin Laden durante festa no ’BBB 24’Reprodução / Globoplay

Publicado 01/02/2024 08:21 | Atualizado 01/02/2024 08:31

Rio - Giovanna e MC Bin Laden protagonizaram um momento romântico durante a festa do "BBB 24", na madrugada desta quinta-feira. A nutricionista, que havia negado um beijo ao artista, resolveu ceder a um selinho, mas logo em seguida explicou que não pretende "formar casal" em sua passagem pelo reality.

Após trocarem algumas carícias no evento, o MC perguntou à Giovanna a possibilidade dos dois ficarem juntos. "E a gente? Nada? Sem desenrolo?", questionou.

Na sequência, a nutricionista respondeu que prefere não se envolver emocionalmente para proteger o próprio jogo. "Não quero formar casal. Essa parada, querendo ou não, mistura muito no jogo", explicou.

O funkeiro, por sua vez, insistiu: "Acho que tudo pode ser conversado... Porque assim, eu sou uma pessoa que, se você me der abertura, vou ser direito. Dar um beijinho, respeitar o espaço do outro".



"Não tem como separar as coisas. É complicado porque te compromete e me compromete", ratificou a sister sobre seu posicionamento.