Pai de Vanessa Lopes atualiza fãs sobre a filha após desistência do BBB 24 Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2024 16:49

Rio - Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, falou nesta quarta-feira (31), através do Stories no Instagram, sobre o estado de saúde da filha. Faz 11 dias que a tiktoker desistiu do "Big Brother Brasil" e o empresário afirmou que as recomendações médicas estão sendo seguidas à risca, e que a influenciadora está passando por consultas psiquiátricas diariamente.