Publicado 31/01/2024 12:33 | Atualizado 31/01/2024 12:33

Rio - Isabelle notou que seu avatar estava ao lado de Alane, Matteus e Raquele no painel tático, localizado na academia do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, e supôs que seus adversários querem formar um paredão entre eles. Em conversa com a amiga, nesta quarta-feira, Davi disse que é MC Bin Laden quem deseja ver a manauara na berlinda novamente.

"Ele diz que eu votei nele porque eu fui manipulada e a pessoa é você. Ele não aceita que eu votei nele pelos motivos que eu tenho. Na verdade, ele não aceita ser votado", afirmou Isabelle. "Eu quero pegar no 'Sincerão'", destaca o motorista, dando a entender que quer falar umas 'verdades' para o funkeiro. "Não faz sentido, ele ficou bravo comigo porque eu votei nele. Mas eu votei nele porque eu tinha motivos e hoje eu tenho mais ainda", continuou a sister. "Ele vai sair, velho", pontuou Davi.



O brother comentou que o dono do hit 'Tá Tranquilo, tá favorável' é o manipulador da casa e disse que Juninho e Rodriguinho são influenciados por ele. "Ele vai continuar sendo minha opção de voto até ele sair. Mentiroso, manipulador, fofoqueiro", ressaltou Davi. "E outra, bem mal posicionado quando inventa uma fofoca e quando essa fofoca gera um atrito, ele não se posiciona pra querer tomar à frente. Ele se esconde e deixa o pau quebrar, deixa o circo pegar fogo", completou.