Luigi pede desculpas após usar termo racista Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/01/2024 10:04 | Atualizado 31/01/2024 10:05

Rio - Após ser eliminado do "BBB 24", Luigi participou do "Bate-Papo BBB", comandado por Thais Fersoza e Ed Gama, na noite desta terça-feira. Na atração, o vendedor assistiu ao momento em que usou um termo racista com Leidy Elin e comentou o episódio. Ele reconheceu o erro e pediu desculpas à sister.