Publicado 31/01/2024 07:18 | Atualizado 31/01/2024 07:22

Rio - Luigi foi o sexto eliminado do "BBB 24" na noite desta terça-feira com apenas 7,92% dos votos para ficar na casa mais vigiada do Brasil. Com isso, Alane, Isabelle e Juninho, que também estavam na berlinda, seguem na disputa pelo prêmio de até R$ 3 milhões.

Juninho teve 12,14% dos votos para ficar no programa, Alane ficou com 19,55% e Isabelle teve 61,02%. Ao todo, o paredão contou com 18.389.444. Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre a dança, uma paixão que unia os quatro emparedados. Ele também citou o carro que Luigi ganhou horas antes do programa ao vivo e disse que talvez tenha faltado algo ao brother para que o público se apaixonasse por ele.

"Talvez aquele gesto, aquela atitude na hora certa, aquele, sei lá, que faz o povo torcer por você. Porque se não torcem por você, é porque estão torcendo por outra pessoa, se apaixonaram por outra pessoa", disse Tadeu Schmidt.