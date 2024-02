Fernanda vence a prova do líder - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/02/2024 10:19 | Atualizado 02/02/2024 10:19

Rio - Sorte no jogo! Após ser anjo, Fernanda venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta quinta-feira. Com a vitória, a confeiteira pode escolher seis participantes para integrarem o VIP. Os eleitos foram: Pitel, Rodriguinho, Giovanna, Raquele, Michel e MC Bin Laden.

No quarto do líder, a modelo falou sobre jogo e firmou uma aliança com Pitel, Rodriguinho, Michel, Raquele e Giovanna. "Eu declaro que aqui, hoje, vocês, para mim, são Gnomos, e a gente não se vota", declarou a líder. "Ninguém vota ninguém", concordou o ex-vocalista de Os Travessos, que pediu para que o trato fosse mantido em segredo. "Boca de siri, ninguém precisa saber disso", completou.

"Isso faz toda diferença", destacou Raquele. "Se souberem qualquer coisa, vão saber que saiu desse quarto", explicou Fernanda. Todos ainda combinaram de se manterem afastados para não levantarem suspeitas.

Depois da conversa, a líder e Pitel comemoram a nova aliança. "Deu certo, deu certo", celebrou Fernanda enquanto pulava na cama junto com Pitel. "O que foi isso?", completou a confeiteira. Pitel, então, avisou a amiga que Giovanna parecia desconfiada. "Ela não tá acreditando 100%. E o pior é que eu falei a verdade", comentou a líder.



Deniziane na mira

Fernanda revelou para Rodriguinho e Pitel que pretende indicar Deniziane ao paredão. "Até então é (minha opção). Mas muita coisa pode mudar na minha cabeça... A lógica seria eu colocar a Alane, mas não estou querendo pegar ela pra cristo. Eu não tenho problema com ela. Só me incomodei dela debochar de mim", disse.