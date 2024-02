Rodriguinho fala sobre Davi - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 19:04 | Atualizado 02/02/2024 19:10

Rio - Rodriguinho opinou sobre o jogo de Davi em conversa com Pitel e Bin Laden nesta sexta-feira (2).

"Ele é o meu voto até ele sair. Pra mim, não tenho medo de falar, não tenho medo de ser injusto, não tenho. Pra mim ele é filho da mãe, jogador, mentiroso, está fazendo papelzinho de coitadinho".

"Eu não tenho energia e a minha não bate com a dele", completou.

Equipe de Davi se manifesta

A equipe de Davi reuniu uma sequência de vídeos em que o cantor ameaça agredir o participante e se manifestou hoje nas redes sociais sobre o jogo dele contra o baiano. No texto, o perfil oficial do brother destaca que "Rodriguinho persiste, há algum tempo, incentivando a violência e criando um ambiente onde nosso Davi enfrenta inúmeras ameaças provenientes do cantor. Essas ofensas e insinuações ultrapassam o limite do jogo, tornando-se agressivas e desrespeitosas".



"Destacamos que Davi, com apenas 21 anos, exibe caráter, integridade e conduta desde o início. Apesar de sua pouca idade, demonstra uma maturidade admirável quando o assunto é respeito e é aberto o suficiente para reconhecer seus erros quando necessário.



Por outro lado, observamos uma pessoa com inúmeras experiências que apoia, sem hesitação, a violência, normalizando discursos de ódio sem considerar o impacto de suas palavras.



REPUDIAMOS QUALQUER ATO DE VIOLÊNCIA", diz o texto.

"Tadeu já era pra dar um puxão de orelha nessa galera, isso já passou de todos os limites.", opinou uma seguidora.