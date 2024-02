Yasmin Brunet revela que Wanessa Camargo não é sua aliada no BBB 24 - Reprodução

Publicado 04/02/2024 08:45

Rio - Yasmin Brunet desabafou com Lucas Henrique, neste sábado (3), sobre sua amizade com Wanessa Camargo no BBB 24. Bastante emocionada, a modelo revelou que a cantora quer ser amiga de todo mundo e que, por isso, não seria sua aliada no jogo.

"Eu estou sozinha. 1000% sozinha nessa merd*. É muito nítido quando a pessoa fala em coisas assim, é muito nítido. Coisas bobas a pessoa fala sobre ela, sobre o que ela pensa. Como é que vai ser sua aliada número um querendo ser amiga de todo mundo, cara? Isso não existe, pô!", disse Yasmin às lágrimas.

será que yasmin vai seguir carreira solo sem a wanessa?? nervousa pic.twitter.com/7nAYgZ0edV — luscas (@luscas) February 4, 2024

Em outro momento, a modelo explicou que ouviu Wanessa dizer quem eram seus alvos. "E não tem a ver com você. Ela falou que são Davi e o Bin. São os principais alvos dela", complementou Lucas. Yasmin, então, disparou: "Pois é, exato. Ou seja, isso aqui não virou alvo dela. Então como que ela é minha aliada?", questionou, apontando para a pulseira do "Na Mira do Líder", que ganhou de Fernanda.