Davi - Reprodução/Globo

DaviReprodução/Globo

Publicado 06/02/2024 15:59

Rio - Davi pediu desculpas para Yasmin após falar "psiu" durante uma discussão com a modelo no domingo (04). Nesta terça-feira (06), o baiano se explicou e disse que é um costume de fora do programa.

fotogaleria

"Queria te pedir desculpa, porque assim, o 'psiu' entendo que soa para você e para as pessoas também como uma forma 'cale a boca'. Isso é um costume meu, que eu trago lá de fora. É coisa da minha vida, é de mim", ele argumentou.

"Eu posso poder melhorar isso na minha vida. Eu não quis falar 'psiu' para calar a boca. É humano reconhecer que a gente erra. A gente, às vezes, pensa que não errou e acaba errando", continuou. Na sequência, Yasmin lembrou que Davi também utilizou a expressão com Isabelle.

"Não só comigo. Você faz isso com a sua maior amiga na casa, a Cunhã, o tempo todo. Inclusive, se tem uma pessoa falando e a outra fala 'psiu', se não é calar a boca eu não sei o que é. Engraçado que você só está pedindo desculpa só porque agora pontuaram no Sincerão. Você teve o tempo inteiro na casa, você dorme do meu lado e você ignorou", opinou a filha de Luiza Brunet.