Presilha de flor usada por Yasmin Brunet virou tendênciaReprodução

Publicado 06/02/2024 12:40 | Atualizado 06/02/2024 12:42

Rio - O "Big Brother Brasil" é um programa que mexe com a sociedade, seja levantando pautas a serem discutidas nas rodas entre amigos, seja levantando tendências. Os assessórios usados pelas sisters e brothers todos os dias na televisão acabaram se tornando objeto de desejo.

De acordo com o Mercado Livre, um dos acessórios que mais tem chamado atenção do público este ano é a presilha de flor utilizada com frequência por participantes como Yasmin Brunet e Vanessa Lopes. Desde o início do "BBB 24" até o dia 21 de janeiro, as buscas por "presilhas de flor" aumentaram 18 vezes em comparação com o mesmo período do mês anterior.

Os brincos também roubaram a cena. A participante Isabelle Nogueira vem chamando a atenção com seu característico brinco de pena vermelho, símbolo de sua origem e cultura. Como resultado, a demanda por "brincos de pena" subiu 356% nas duas primeiras semanas de programa, em comparação com o mesmo período do mês anterior.

Já a cantora Wanessa Camargo, aposta em brincos que remetem ao estilo popular no início dos anos 2000, gerando nostalgia nas redes sociais. Essa tendência se traduziu em um aumento de 238% nas buscas por "brinco hippie" durante o mesmo período.

Itens masculinos não ficam de fora. O brother Mateus gerou curiosidade, tanto dentro quanto fora da casa, ao apostar no uso da boina gaúcha para compor os looks. Isso se refletiu em um aumento de 216% nas buscas por este item no Mercado Livre, comparando com o mesmo intervalo do mês anterior.