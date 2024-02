Tadeu Schmidt anuncia Ana Clara como apresentadora do ’Estrela da Casa’ - Reprodução

Publicado 06/02/2024 08:39 | Atualizado 06/02/2024 08:54

Rio - Ana Clara será a apresentadora do novo reality show musical da Globo, "Estrela da Casa". O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt, ao vivo, logo no início da edição desta segunda-feira do "BBB 24". A apresentadora revelou que o programa terá confinamento, convivência, interatividade e competição. "Estou muito feliz e empolgada para esse novo projeto", disse.

A apresentadora contou que o programa será diário, em horário nobre, e os telespectadores vão acompanhar os participantes em tempo 24 horas por dia. O apresentador Tadeu Schmidt exaltou Ana Clara, que ficou conhecida depois de participar com sua família do "BBB 18". "Uma das maiores revelações da TV nos últimos anos, um talento incrível", disse o apresentador.