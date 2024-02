Caique Ivo brilha em cenas de Renascer - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/02/2024 12:00

Rio - A passagem de tempo de "Renascer", da TV Globo, emocionou o público, na noite desta segunda-feira, e um pequeno artista chamou a atenção: Caique Ivo. O ator mirim deu um show de atuação na sequência em que deixa claro ao pai, José Inocêncio (Humberto Carrão), que se sente culpado pela morte da mãe Maria Santa (Duda Santos), durante uma briga entre eles.

"Pode me batê... num tenho medo!", afirmou o menino. "Você vai me enfrentar agora é?", perguntou Inocêncio. "Se matei mainha, mereço mais é apanhá!", destacou o pequeno. Momentos depois, João Pedro surpreende o pai ao dizer que ele tinha matado os coronéis Belarmino e Firmino. "Nós dois temos morte nas costas. Essa é a única coisa que temos em comum", disparou João Pedro.

Mais calmo, José Inocêncio conversou com o filho sobre a acusação das mortes. "Não foi seu pai, não. Como também não foi gente minha, pelo menos não a mando meu", esclareceu. José Pedro aproveitou a proximidade do pai e contou que quando fugiu foi à clareira procurar o facão enterrado por ele. "O facão estava lá fincado no chão até o cabo, do jeito que o senhor disse".

"Você viu ele?", quis saber José Inocêncio. "Tive vontade de arrancar o facão, mas deu medo de quebrar a promessa e o painho morrer", comentou o menino. "Tu acredita demais nessas besteira que o painho conta", opinou José Inocêncio. O pequeno, então, pediu para continuar morando com o Inocêncio. "Painho, queria ficar aqui mais o senhor pra sempre, que dizer, se o senhor me quiser por perto né?", pontuou. "Essa casa é sua, João, vai estar sempre de portas abertas pra você", respondeu José Inocêncio.

No X, antigo Twitter, os internautas exaltaram o talento de Caique Ivo e elogiaram as cenas. "O João Pedro menino engoliu foi todo mundo em cena…. Passou a carroça o menino. O craque do jogo se chama Caique Ivo", opinou um usuário da rede social. "Renascer está entregando tantas cenas lindas... olha essa de José Inocencio e João Pedro, que coisa mais linda! Show de atuação de Humberto Carrão e Caique Ivo", disse outro. "Todos rendidos com a grandeza do mini João Pedro. Talentosíssimo", comentou uma terceira pessoa.

No Instagram, a atriz Andrea Horta se manifestou sobre o talento do ator. "Como é maravilhoso quando uma atuação emociona tanto. Caique Ivo, brilhante", escreveu.

Caique Ivo foi gigante nessa cena! Que ator #Renasser https://t.co/EtuKdP9vB5 — claris (@claricsz) February 6, 2024

Esse Caíque Ivo que fez o João Pedro criança é um ARTISTA. Que ator maravilhoso e que cena dele com o Zé Inocêncio — Gabi S. (@Gabisartor) February 6, 2024

Todos rendidos com a grandeza do mini João Pedro talentosíssimo Caique Ivo #Renascer pic.twitter.com/AUAt0tjNRW — lully (@eusoulully) February 6, 2024

o caíque ivo, nessa pouca pouca idade, já é um ator grandão! Debunhei toda no choro com ele! #Renascer — a próspera (@paixaobleu) February 6, 2024

essa criança atuando de igual pra igual com o humberto carrão. #Renascer pic.twitter.com/0cI315nf38 — aline ramos (@_alineramos) February 6, 2024

"Ele tava lá fincado como o senhor disse. Tive vontade de arrancar o facão. Mas deu medo."

"Do que?"

"De quebrar a promessa e o painho morrer."

"Tu acredita demais nessas besteira que o painho conta..." #Renascer



Humberto Carrão e Caíque Ivo Lindos pic.twitter.com/hVsfUiLVac — Brenno Moura (@brenno__moura) February 6, 2024