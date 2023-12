Ivete Sangalo voa durante apresentação no Maracanã - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 21/12/2023 08:18 | Atualizado 21/12/2023 09:01

Rio - Abalou! Ivete Sangalo iniciou as comemorações dos 30 anos de carreira em grande estilo e promoveu uma noite inesquecível para os fãs, nesta quarta-feira. A cantora baiana, que ganhou notoriedade como vocalista da Banda Eva, em 1993, e seis anos depois anunciou a carreira solo, revisitou seus maiores hits em uma apresentação histórica no Maracanã, na Zona Norte do Rio, e não deixou ninguém parado. O show teve direito a várias trocas de looks, chuva de papel picado, participações de Ludmilla e Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, filhas gêmeas se divertindo no palco e até voo sobre a plateia.

Sem esconder sua felicidade, Ivete dançou e cantou hits como "Alô Paixão", "Beleza Rara", "De Ladinho", "Só Love Na Cabeça", "Festa" e "Sorte Grande". As músicas mais românticas como "A Lua Que Eu te Dei" e "Quando a Chuva Passar" também estavam no setlist. Ao lado de Ludmilla, a artista entoou "Macetando", que faz parte do EP "Reivete-se". Já Andreas Kisser arrasou na guitarra durante "Cadê Dalila?". Veveta ainda 'reviveu' um momento icônico do DVD "Multishow ao Vivo: Ivete no Maracanã", gravado em 2006, ao surgir em cima de uma moto, usando um macacão preto, ao som de "Abalou".

Filhas gêmeas de Ivete e Daniel Cady, Marina e Helena, de cinco anos, subiram ao palco na hora do hit "Céu da Boca", deram um show de fofura se divertiram ao lado da mãe. As pequenas dançaram, mandaram beijinhos para o público e ainda cantaram "Se Saia". Outro momento família foi durante a música "Rua da Saudade". A cantora não segurou a emoção e foi às lágrimas ao ver fotos de sua infância e dos pais.

Apaixonada pelos fãs, Ivete surpreendeu ao voar pelo Maraca para sentir o carinho deles mais de perto. Ela dedicou a música "Gigante" a todos os admiradores. Vários famosos conferiram o show da plateia, como os atores Paolla Oliveira, Letícia Colin, Isabella Santoni, Cris Vianna, Babu Santana, Clara Moneke e Tiago Abravanel, além da influencer e dançarina Lore Improta e a apresentadora Fátima Bernardes, acompanhada pelas filhas Beatriz e Laura Bonemer.

