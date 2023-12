Alice Wegmann faz reflexão sobre ano - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 16:53

Rio - Alice Wegmann, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para fazer uma reflexão a respeito dos inúmeros trabalhos realizados no ano de 2023. Ao publicar uma selfie no espelho, a atriz celebrou seu sucesso profissional e ressaltou a importância de prezar o autocuidado.

"Um post bem 'selfiezão' mesmo, porque hoje é meu último dia de trabalho do ano e essa moça da foto trabalhou igual uma corna, muito, mas muito mesmo, para poder colher os frutos em 2024. Mas o que mais me orgulha não é nem o tanto de trabalho (porque muitas vezes topei passar do meu limite em prol de algo que considerava maior) e sim o fato de que eu não fui internada nem morri dessa vez (risos). Isso já aconteceu algumas [vezes]", iniciou a artista na legenda do post feito no Instagram.

Na sequência, a protagonista da série "Rensga Hits!", do Globoplay, comemorou a oportunidade de ter conseguido passar mais tempo com os amigos e a família, além de ter cuidado da própria saúde. "Mas agora eu soube aproveitar as pouquíssimas horas do dia pra ver meus amigos, família, cuidar do que precisa ser cuidado, alongar o corpo e eventualmente pegar 15 min de sol. Dentro dos privilégios todos, não ter filhos ainda, morar numa casinha que me permite desfrutar do descanso, enfim. Fazendo um balanço do ano, eu podia ter deixado a peteca cair várias vezes. Mas ela ainda tá aqui na minha mão, sendo jogada pro alto, brincando com 'mó' galera legal", ponderou.

"Obrigada todo mundo que me ajudou a deixar ela voando alto o ano inteiro! Vem, recesso, seu lindo, que eu vou te usar no meu lugar favorito do mundo que é a cidade de São Salvador", finalizou a loira.