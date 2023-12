Gaby Amarantos encanta seguidores com comentário sobre autoaceitação - Reprodução/Twitter

Publicado 21/12/2023 17:05

Rio - A cantora Gaby Amarantos curtiu um passeio de barco nesta quinta-feira (21) e aproveitou a deixa para comentar sobre as vantagens da autoaceitação. Em um post para o X, o antigo Twitter, a vencedora do Grammy Latino foi bastante elogiada ao falar sobre a libertação que sentia em abraçar suas falhas e virtudes.



"Enquanto as gatas fazem harmonização pra aumentar o 'pirikito', o xarque da mãe segue natural, de acordo com a tradição da mulher paraense. Torcer pra essas manas se aceitarem, porque é libertador", escreveu a paraense em seu perfil da plataforma. No clique, a dona do hit 'Ex Mai Love' exibe sua beleza enquanto toma banho de sol na proa da embarcação, investindo em um biquíni azul metalizado que chamou atenção de internautas.Usuários das redes admiraram as palavras e a atitude da famosa nos comentários da publicação: "Em tempos de disforia, nada melhor do que positividade corporal! Uma lenda", afirmou uma pessoa. "Gente, só consigo olhar pra essa biquíni perfeito. Eu quero um pra mim!", contou outra. "É uma lapada mesmo. Puro suco da mulher paraense", concordou uma terceira. "Esse biquíni tá tudo, mami! Fico passada que você tá sempre belíssima", admitiu mais uma.