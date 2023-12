Juliana Paes tira o fôlego de seguidores em novo ensaio despojado - Reprodução/Instagram/Vini?cius Mochizuki

Juliana Paes tira o fôlego de seguidores em novo ensaio despojado

Publicado 21/12/2023 16:18

Rio - A atriz Juliana Paes chamou atenção de internautas nesta quinta-feira (21), ao aparecer usando um top fresquinho e bastante revelador em suas redes. Pelo Instagram, a famosa, de 44 anos, tirou o fôlego da web ao posar com seus cachos definidos e um look despojado para aguentar o "calorão".

"Bom dia!!", cumprimentou a influenciadora na legenda da publicação. No vídeo, ela esbanja sua beleza natural ao som da música 'Ver Em Cores', do rapper Rashid com a cantora Liniker. A artista surge sorridente no ensaio, apostando em um short jeans micro e em um top branco quase transparente com abertura no centro para se manter refrescada. Juliana vem mantendo os cabelos com seu cacheado natural desde que foi divulgada sua primeira foto como a personagem Jacutinga para o remake da novela 'Renascer', que estreia na TV Globo em janeiro. Os comentários do post logo foram tomados de elogios sobre a aparência da atriz: "Bom dia, lindeza", respondeu a também atriz Bella Campos. "Que cabelo maravilhoso! As cacheadas agradecem a representação", admirou uma seguidora. "Impressionante como você só fica mais bonita a cada ano que passa", escreveu outro. "Seus cachos estão perfeitos. Amo como você é sempre tão linda e iluminada!", afirmou uma terceira. "Essa mulher não fica velha nunca! Que musa", elogiou mais uma.