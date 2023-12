Juliana Paes aparece caracterizada como Jacutinga - Reprodução do Instagram

Juliana Paes aparece caracterizada como Jacutinga

Publicado 12/12/2023 10:11

Rio - Juliana Paes, de 44 anos, apareceu pela primeira vez caracterizada como Jacutinga, sua personagem no remake de "Renascer", próxima novela das 21h, da TV Globo, que estreia em janeiro. O clique foi compartilhado pela atriz no Instagram Stories, nesta terça-feira.

"Conheçam Jacutinga. Em janeiro, vem aí Renascer", escreveu a artista na legenda. Dona de um prostíbulo, a personagem é uma mulher de muita sabedoria. Acolhedora, torna-se uma segunda mãe para Maria Santa (Duda Santos) quando a jovem é abandona à sua porta pelos pais. É ela quem promove o casamento de Maria Santa e José Inocêncio (Humberto Carrão) em sua casa e realiza o parto dos quatro filhos do casal.

"Renascer" foi exibida originalmente em 1993. Na época, Jacutinga foi interpretada por Fernanda Montenegro. A nova versão da "Renascer", baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, foi escrita por seu neto, Bruno Luperi, e substituirá "Terra e Paixão".

A trama conta a história de José Inocêncio (Humberto Carrão / Marcos Palmeira), um homem destemido, dono de uma vasta plantação de cacau. Na trama, o fazendeiro carrega consigo a vontade de conquistar o sucesso e, com o passar do tempo, desenvolve uma relação difícil com seu filho caçula, João Pedro (Juan Paiva), por culpá-lo pela morte de seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos), que não resistiu ao seu parto.