Bruna Biancardi e a filha, Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr.Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 20:26

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar novos registros em que aparece ao lado da filha, Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar. No Instagram, a influencer surgiu com um roupa vermelha, em clima natalino, e matou os seguidores de fofura ao fazer poses com a pequena, de apenas 2 meses.

"Quem aguenta essa mocinha toda natalina?", se derreteu uma fã nos comentários do post. "Que lindezas!", opinou outra. "Princesas!", acrescentou uma usuária. "Coisa mais linda", disse uma admiradora, por fim.