Cauã Reymond e Eriberto Leão - Reprodução / Instagram

Cauã Reymond e Eriberto LeãoReprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 18:41

Rio - Cauã Reymond, de 43 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para publicar um novo registro ao lado de Eriberto Leão, de 51, seu colega de elenco na novela "Terra e Paixão", da TV Globo. A dupla, que interpreta Caio e Dirceu, respectivamente, causou alvoroço entre os fãs, que aproveitaram para opinar sobre a trama.

fotogaleria

"Quem aqui está com ódio do Dirceu? Mas eu juro que Eriberto Leão é gente boa!", escreveu Cauã, brincalhão, na legenda do registro.

Nos comentários, internautas aproveitaram para falar como se sentem em relação ao personagem de Eriberto. "Estou odiando ele igual odeio a Irene, até um pouco mais! Ele aparece e eu já sou capaz de xingar todos os palavrões nem inventados na face da terra", disse uma usuária, bem-humorada. "Ele é um grande ator! Mas de fato está sendo odiado (risos)", pontuou outra. "Lindos! Mas sim, muita raiva do Dirceu", acrescentou ainda uma admiradora.