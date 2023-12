Ana Castela e Gustavo Mioto surgem em clima de romance em mergulho na piscina - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 14:59

Rio - Os sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto aproveitaram os últimos dias de mais uma onda de calor para se refrescarem com um banho de piscina romântico. Nesta quinta-feira (21), a boiadeira surgiu agarradinha com o cantor e fez questão de agradecer pelo estouro de uma colaboração que os dois lançaram este ano.

"Acordamos com 'Fronteira' no Top 11 do Spotify Brasil. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho especial com essa música que com certeza marcou nossas vidas!", escreveram os famosos na legenda da publicação. Na foto, Gustavo aparece usando uma sunga estampada em tons de azul, com o corpo praticamente submerso nas águas cristalinas de uma piscina enquanto curte um carinho da amada. Ana, por sua vez, se acomoda no ombro do namorado, sorrindo com os cabelos presos e usando um óculos de sol. Os artistas, que reataram seu relacionamento no final do mês de outubro, recentemente comemoram 6 meses juntos com uma troca de declarações de amor nas redes. Apoiadores do casal logo foram aos comentários para elogiar sua relação de carinho e o sucesso que vem alcançando juntos: "Os mais lindos! Vem top 1!", torceu um internauta. "Que casalzão! Vocês são perfeitos demais", admirou outra. "Amo vocês, mas não tava pronta pra essa foto. Vidas solteiras importam!", brincou uma terceira. "Não sei o que é melhor, vocês dois ou a música. Preparem o coração que daqui a pouco chega no top 1", garantiu mais um.