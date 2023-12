Marcos Pasquim, Rodrigo Lombardi e Tadeu Schmidt jogam golfe no Rio

Rio - Marcos Pasquim, Rodrigo Lombardi e Tadeu Schmidt jogaram golfe juntinhos em um clube, localizado no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Os artistas mostraram muita habilidade no esporte e se divertiram bastante no local. Simpáticos, eles posaram para fotos no maior clima de descontração ao ao perceberem a presença do fotógrafo.

