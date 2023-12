Sandy publicas novas fotos em rede social - Reprodução do Instagram / Brunno Rangel

Publicado 21/12/2023 11:21 | Atualizado 21/12/2023 14:39

Rio - Sandy, de 40 anos, compartilhou fotos inéditas com os fãs, através do Instagram, nesta quarta-feira, e foi elogiada pelo ex-marido, Lucas Lima. O músico, ainda, brincou sobre achar as palavras certas para demonstrar sua opinião sobre as fotos sem causar grandes proporções.

Nas imagens, a cantora aparece com um look preto e arrasando nas poses . "Do nada… Achados inéditos pra rechear o feed! 1 ou 2 pra avatar?", quis saber a filha de Xororó. Lucas respondeu: "Tentando achar o comentário correto para evitar polêmicas e falhando miseravelmente". A declaração do artista divertiu os internautas. "Você é o melhor".

Papais de Theo, de nove anos, Sandy e Lucas surpreenderam os fãs ao anunciarem o fim do relacionamento de mais de duas décadas, em setembro.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", dizia um trecho do comunicado.

Apesar do término, Lucas e Sandy mantêm uma boa relação e já fizeram uma turnê pela Europa juntos.