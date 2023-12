Ana Hickmann compartilha detalhes de mudança para novo apartamento - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann compartilha detalhes de mudança para novo apartamento Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2023 17:53

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar detalhes do processo de mudança para seu novo apartamento, localizado na Cidade de São Paulo. Por conta do divórcio conturbado com o empresário Alexandre Correa, a apresentadora decidiu deixar a mansão dos dois, em Itu, para viver na capital paulista.

"Galera, eu estou passando por tanta mudança na minha vida… É mudança de verdade. De tudo, em todos os detalhes. Mas tem uma que é literalmente a mudança, que é a mudança de casa, a mudança do meu apartamento aqui de São Paulo", iniciou a loira através dos stories do Instagram.

"E olha a situação, olha quanta caixa. Estou numa loucura, numa corrida para resolver muitas coisas. É trabalho, final de ano, eu estava desesperada, porque eu não tinha tempo para pensar em nada. Nem para embalar, nem para transportar, nem para pensar em nada", explicou, visivelmente satisfeita ao expor o trabalho feito por uma transportadora.

Por fim, Ana contou que fez uma curadoria de seus itens pessoais antes de realizar a mudança e celebrou que todos os objetos necessários já estão no lugar em que vão "morar em São Paulo".





Divórcio conturbado

No início do mês de novembro, Ana Hickmann registrou uma queixa contra Alexandre Correa após ser agredida pelo empresário dentro da própria casa. Na ocasião, o ex-marido da apresentadora teria prendido o braço dela em uma porta, além de tentado dar cabeçadas na loira.

"O Alexandre começou a me achincalhar. A briga ficou acalorada", relatou ela em uma entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV. "Ele veio para me dar uma cabeçada, sim. Eu peguei o celular e disse para ele: se você vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei uma, duas, três vezes. Ele veio para cima de mim, não me soltava, prendeu a porta no meu braço. Fiquei com medo dele", relembrou.

"Mesmo com uma policial feminina ao seu lado, o médico olhar para você e perguntar 'o que aconteceu?' Eu não falei que caí da escada. Eu não menti em momento algum. Mostrei o meu braço e disse que isso daqui é ferimento causado por trauma de porta, fechada no meu braço. Fui fazer radiografia. Eu não quebrei o braço, graças a Deus. Mas fiquei bem machucada", lamentou.

Após pedir o divórcio, a apresentadora chegou a fazer uma nova denúncia contra o ex-marido , desta vez, por falsificação de assinaturas, empréstimos, e fraudes milionárias supostamente promovidas por ele.