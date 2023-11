Ana Hickmann recebe apoio de internautas - Reprodução de vídeo

Publicado 27/11/2023 10:13 | Atualizado 27/11/2023 19:42

Rio - A entrevista concedida por Ana Hickmann ao "Domingo Espetacular", da Record TV, neste final de semana, deu o que falar nas redes sociais. Os internautas elogiaram a força da apresentadora do "Hoje em Dia" e demonstraram apoio a ela, após a artista dar detalhes sobre a agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, dizer que teve ajuda seu cachorro na hora do ocorrido, além de revelar que deu entrada no divórcio com base na lei Maria da Penha e relembrar o drama da infância, quando o pai batia em sua mãe.

"Ver a Ana Hickmann chamar o ex-marido de canalha já foi o ponto alto do meu dia. Importantíssimo ela falar sobre a lei Maria da Penha e ainda listar o que as mulheres ouvem quando vão denunciar agressor 'você tem certeza?', 'pensa no seu filho!' Toda força a essa mulher corajosa", afirmou uma usuária do X, antigo Twitter. "Ana Hickmann, sua coragem ao buscar amparo na Lei Maria da Penha é inspiradora.

Sua atitude não apenas quebra o ciclo de violência, mas também ilumina o caminho para outras mulheres. Que a justiça seja firme e a proteção garantida", opinou outra. "O que aconteceu com a Ana Hickmann foi o roteiro perfeito do relacionamento abusivo. Agressão verbal, psicológica, patrimonial e física. Isolamento, controle, gaslighting. Não faltou nada. Que alívio vê-la se libertando!", disse uma terceira pessoa.

No Instagram, vários seguidores de Ana também se manifestaram. "Ana, parabéns pela tua coragem, tudo ficará bem e você continuará brilhando ainda mais!", frisou um internauta. "Ana, querida, sua vida vai melhorar 100%. Você conseguiu se libertar deste relacionamento tóxico!! Chega de privações e manipulações!! Você será livre e muito feliz com seu filho! Aproveite sua nova fase, leve, feliz, fazendo o que te faz bem!", desejou outra.

Entenda

Ana Hickmann abriu o coração durante uma entrevista emocionante ao "Domingo Espetacular", neste domingo. A apresentadora contou detalhes da agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, de 51, no dia 11 de novembro, e falou sobre tudo o que enfrentou durante o casamento.

"Sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho, sobre escola, sobre o dia a dia... Mas por conta dessa conversa e por coisas que aconteceram antes, a briga ocorreu [...] O Alexandre começou a me achincalhar. A briga ficou acalorada", relatou ela. "Ele veio para me dar uma cabeçada, sim. Eu peguei o celular e disse para ele: se você vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei uma, duas, três vezes. Ele veio para cima de mim, não me soltava, prendeu a porta no meu braço. Fiquei com medo dele", acrescentou.

"Mesmo com uma policial feminina ao seu lado, o médico olhar para você e perguntar 'o que aconteceu?' Eu não falei que caí da escada. Eu não menti em momento algum. Mostrei o meu braço e disse que isso daqui é ferimento causado por trauma de porta, fechada no meu braço. Fui fazer radiografia. Eu não quebrei o braço, graças a Deus. Mas fiquei bem machucada", contou a apresentadora, que registrou um boletim de ocorrência contra o marido e prestou depoimento no dia seguinte. "Eu tive o sentimento da vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia. Eu senti muita vergonha. Eu não sabia como eu ia voltar para casa e encontrar meu menino", revelou.

Dívidas

A apresentadora ainda revelou que dias antes descobriu documentos que indicavam crimes de falsidade ideológica e fraude cometidos pelo marido. Ela disse não ter a dimensão do quanto de dívida seu nome está envolvido. "Eu só tive a certeza que ele estava mentindo pra mim, por conta da imprensa. Naquele sábado [da agressão], eu falei pra ele parar de mentir pro nosso filho, de mentir pra mim… E foi assim que tudo isso aconteceu", falou.

"Dias antes eu achei coisas no escritório, eu tomei atitudes ali dentro… Começou a sair as coisas sobre o banco [dívida]. Eu fiquei com vergonha. Eu nunca devi nada pra ninguém e agora estava devendo banco?”. Eu ainda não posso entrar em detalhes porque a investigação está sob sigilo. Mas na quinta-feira antes dessa coisa toda, eu encontrei documentos, cheques, coisas que eu olhei e não consegui identificar se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que não eram minhas, valores… E quando eu o questionei, foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo", explicou.

Ofensas e controle obsessivo



"Escutei muito que estava gorda. Ele tinha o dom muito grande me fazer me sentir uma merda. A gente não precisa ser mulher de malandro. Ele me afastou de tudo e todos, colocava medo nas pessoas. Me colocou dentro de uma redoma de tal forma que podia fazer o que ele queria. Não tinha sábado e domingo, não via ele compadecer quando eu estava doente", contou a apresentadora.

"Ele dizia: "Ninguém vai te querer velha. Está gorda. Ninguém quer uma Ana Hickmann velha. Ele controlava minha agenda pra qualquer coisa. Determinava o dia da academia, do médico, me pressionava para fazer cirurgia plástica. Eu disse: "Chega, não sou um objeto"', revelou.

A ex-modelo descreveu Alexandre Correa como "preconceituoso", "agressor", "covarde" e "canalha". Disse ainda que marido controlava sua agenda e que "haverá uma grande investigação por fraude, desvio de dinheiro e falsidade ideológica". "Estou falando da figura de um agressor, um covarde, um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros", afirmou Hickmann, que confirmou, ainda, que já deu entrada no divórcio usando a Lei Maria da Penha, o que deve agilizar o processo.

Assista a entrevista completa:

Aqui o vídeo na íntegra com a entrevista completa de Ana Hickmann ao Domingo Espetacular da Record. Para Carolina Ferraz, ela chama o Alexandre Correa de "canalh4" e diz que não é "mulher de malandro". Ela também dá um depoimento emocionado sobre a mãe e relata em detalhes toda a… pic.twitter.com/hmq1mWmiUW — Henrique Brinco (@brinco) November 27, 2023 Repercussão nas redes sociais

A Ana Hickmann sempre foi uma profissional que eu admirava mas muito além admiro a força e garra que essa mulher também tem na vida pessoal



Não é fácil abrir suas vulnerabilidades em rede nacional



Mas tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres! pic.twitter.com/fXFDrq4IiR — Bryanna Nasck (@BryannaNasck) November 27, 2023

“Olha sua carreira!”

“Olha o seu filho!”

“Calma, não briga c ele”

“É o jeito dele!”

“Me desestimulavam o tempo todo”



Isso aqui me doeu de tantas formas…em saber que milhares de mulheres passam por isso diariamente, e a proteção quem tem é o agressor!



Ana Hickmann vc é gigante! pic.twitter.com/XL9cuRYkRC — Érika (@tuiitaerika) November 27, 2023

Ver a Ana Hickmann chamar o ex-marido de canalha já foi o ponto alto do meu dia. Importantíssimo ela falar sobre a lei Maria da Penha e ainda listar o que as mulheres ouvem quando vão denunciar agressor 'você tem certeza?', 'pensa no seu filho!'

Toda força a essa mulher corajosa — Rita Lisauskas (@RitaLisauskas) November 27, 2023

O cachorro que salvou a Ana Hickimann ela achou na rua abandonado, Ela já sabia que ele tinha um propósito na vida dela, ela salvou ele e ele salvou ela #AnaHickmann pic.twitter.com/JQMZSHe7dl — Camila Novaes (@contatonovaess) November 27, 2023