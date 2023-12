Nanda Costa compartilha desabafo sobre maternidade com seus seguidores do Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 12:19

Rio - A atriz Nanda Costa, de 37 anos, decidiu se abrir com seus seguidores na noite desta quarta-feira (20). Pelo Instagram, a famosa mostrou a realidade de sua vida como mãe das gêmeas Kim e Tiê, e recebeu o apoio de fãs que se identificaram com o relato.

"Gente, o negócio é o seguinte: eu vivo postando coisas fofíssimas com as meninas porque a gente cuida muito do dia a dia delas, mas a minha rotina ficou completamente 'cagada'. Agora, por exemplo, são onze horas da noite e nem o remédio que era pra eu tomar de manhã eu consegui lembrar. Eu não consigo ver um filme direito, eu não consigo ler um livro. Tenho ajuda? Tenho. Tenho suporte? Tenho tudo. Mas vou te falar, não sei o que acontece porque são duas filhas maravilhosas, só que dão um trabalho! Aí eu tô indo nos lugares cansada mesmo e me dizem: 'nossa, que cara de cansada'. Não tô cansada não, amor, tô exausta", confessou a artista em um vídeo postado na plataforma.No clipe, a eterna Morena da novela 'Salve Jorge' surge com o rosto abatido, usando o cabelo preso em um coque e uma blusa regata preta. Enquanto narra seu desabafo por meio de um voice over, a influenciadora também aproveita o horário de sono das pequenas para tomar café e comer um pão com manteiga.Internautas ficaram impressionados com a sinceridade da atriz na publicação, e outras mães inclusive usaram os comentários para simpatizar com seus sentimentos: "O problema é que romantizam muito a maternidade e não é bem assim. Nós mães sabemos bem o quanto é difícil", concordou uma fã. "Obrigada Nanda. Sou mãe de gêmeas de 4 meses e quando vi seu vídeo senti que não estou só. Obrigada por me dar forças quando eu penso em desistir", agradeceu outra. "Sinta-se acolhida! Ser mãe nunca é fácil. Muitas vezes é exaustivo e solitário", contou uma terceira. "Te entendo tanto, pessoas que não tem gêmeos jamais saberão", afirmou uma mais uma.