Sophie Charlotte grava cenas de novela em praia do RioDan Delmiro / Agnews

Publicado 21/12/2023 09:44

Rio - Sophie Charlotte, de 34 anos, foi clicada na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira. Mas se engana quem acha que a atriz estava no local a lazer. A artista gravou cenas de "Renascer", próxima novela das 21h, da TV Globo, com previsão de estreia para janeiro.

De biquíni branco e canga preta, a mulher de Daniel de Oliveira, que dará vida à oportunista Eliana na trama, exibiu o corpo em forma. Na versão original, exibida em 1993, a personagem foi vivida por Patrícia Pillar. Quem também participou da externa foi o ator Pedro Neschling, que interpretará Eriberto no folhetim.