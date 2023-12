Anitta aposta em look surpreendente para esquiar com a amiga - Reprodução de vídeo

Publicado 21/12/2023 08:36

Rio - Anitta, de 30 anos, apostou em um look bem surpreendente para esquiar em Aspen, nos Estados Unidos, ao lado da amiga, Lele Pons. As duas usaram uma toalha cobrindo o corpo e outra na cabeça enquanto praticavam o esporte. Um vídeo delas se divertindo foi compartilhado no Instagram.

"Esquiando com minha melhor amiga assim", dizia a legenda da publicação. Não demorou muito para amigos e fãs da cantora reagirem ao post. "Queria estar assim com a amiga que eu amo", comentou Juliette. "Eu amei", disse Lexa. "As maiores", afirmou Tokinho. "Amei isso", frisou um internauta.