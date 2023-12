Ludmilla celebra participação em show do Ivete 3.0 no Maracanã - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 13:48

Rio - Ludmilla encantou seguidores ao compartilhar registros da sua participação no show de 30 anos de carreira da cantora Ivete Sangalo. Na noite desta quarta-feira (20), a famosa se apresentou ao lado da eterna "Veveta" no estádio do Maracanã e resolveu lembrar do momento especial com alguns posts em seu Instagram.

"Bebê, é a Veveta que tá no comando. Macetamos ontem no Maracanã. @ivetesangalo, você é f*da!", escreveu a influenciadora na legenda de uma das publicações. Além de incluir um trecho das duas cantando a música 'Macetando', da própria Ludmilla, a mulher da ex-BBB Brunna Gonçalves também divulgou uma série de fotos da apresentação. Nos cliques, a cantora aparece usando um look todo branco para combinar com a temática do evento, apostando em um top com decote revelador, mini saia e botas de cano longo.Não demorou para que fãs das artistas enchessem os comentários de elogios sobre a colaboração das duas divas: "Que lindo ver as donas do Brasil arrasando juntas!", exclamou uma pessoa. "Vocês estão maravilhosas. Duas rainhas", admirou outra. "Amei os looks das duas! Tava tudo perfeito", afirmou uma terceira. "Entregaram tudo como sempre. Essa é a música do Carnaval", garantiu mais uma.