Juan Paiva elogia elenco da primeira fase de ’Renascer’ - Reprodução

Juan Paiva elogia elenco da primeira fase de ’Renascer’Reprodução

Publicado 06/02/2024 11:04 | Atualizado 06/02/2024 11:07

Rio - O ator Juan Paiva, que interpreta o personagem João Pedro em "Renascer", participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta", na manhã desta terça-feira, e falou sobre a passagem de tempo que aconteceu no capítulo desta segunda do folhetim.

fotogaleria

"Estava muito ansioso, estava nervoso na hora da passagem. Ontem a gente fez uma confraternização, a galera se reuniu pra assistir ao capítulo. O tempo todo eu estava inquieto", disse o artista. "É uma novela muito linda, uma novela que contagia. A direção com esse olhar delicado, figuração, caracterização, estava tudo em conjunto, bem conectado, e a galera da primeira fase, meus amigos, todo mundo...", completou.

Juan disse que os atores da primeira fase entregaram a novela para eles com o nível "lá em cima" e elogiou Caique Ivo, que fez João Pedro ainda criança. "Eles viveram muito bem e agora o Caique Ivo [ator que viveu seu personagem na fase da infância] passando esse bastão pra mim, com aquela força, doçura no olhar, então eu fico nervoso, óbvio que fico", disse Juan.

"É um nível muito alto, é uma entrega muito grande, mas estou muito feliz. É um momento especial da minha vida, participar desse remake que foi um sucesso também nos anos 1990, só tenho agradecer", garantiu.