Milton Nascimento se emociona ao ver sua música na trilha de ’Renascer’Reprodução

Publicado 06/02/2024 08:02 | Atualizado 06/02/2024 08:11

Rio - A transição das fases da novela "Renascer" foi ao ar nesta segunda-feira, na TV Globo, e foi embalada pela música "Clube da Esquina Nº 2, de Milton Nascimento. O cantor de 81 anos se emocionou ao assistir a cena em que João Pedro (Juan Paiva) e Deocleciano (Adanilo / Jackson Antunes) vão ficando mais velhos enquanto amassam o cacau na fazenda de José Inocêncio (Humberto Carrão / Marcos Palmeira).

Augusto Nascimento, filho do cantor, filmou a reação do pai. "Gostou da trilha?", perguntou. Emocionado, Milton confirmou. "Put* que pari*! Nossa senhora", disse. Os fãs também ficaram emocionados, tanto com a transição de fase da novela, quanto com a reação do Bituca.

"O Milton todo emocionado com sua música na transição da novela Renascer. Uma das cenas mais bonitas até então", disse uma pessoa no Twitter. "A maioria das músicas do Milton Nascimento têm como tema a amizade e eu achei mil vezes mais triste a despedida do Jupará por isso. O amigo que não ficou", comentou outro telespectador.

"Estou obcecada pela passagem de tempo em Renascer ao som de Milton Nascimento. Tenho pena de quem não sabe apreciar a teledramaturgia brasileira", disse outra pessoa.

O Milton todo emocionado com sua música na transição da novela Renascer. Uma das cenas mais bonitas até então



Clube da Esquina n°2 - Milton Nascimento , Márcio Borges e Lô Borges



Vídeo: Augusto Nascimento @MiltonBituca pic.twitter.com/FLlJMZerbI — Walmyr Freitas (@Walmyr13) February 6, 2024

a maioria das músicas do milton nascimento tem como tema a amizade e eu achei mil vezes mais triste a despedida do jupará por isso o amigo que não ficoupic.twitter.com/vHiGp76DEk — moo (@flertefatale) February 6, 2024

tô obcecada pela passagem de tempo em renascer ao som de milton nascimento. tenho pena de quem não sabe apreciar a teledramaturgia brasileira!!!! #Renascer



pic.twitter.com/64zlNzpzi0 — elô psicologa concursada britto (@eloobritto) February 6, 2024

acho que essa passagem do tempo ao som de Milton Nascimento foi uma das cenas mais lindas que vi na tv nos últimos anos arte demais pic.twitter.com/FVewe5aAT8 — yayayara (@yayaralima) February 6, 2024