Influenciadora digital Camila Moura se muda para apartamento em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2024 10:05

Rio - A influenciadora digital Camila Moura, ex-mulher do Lucas Buda, do BBB 24, utilizou o Instagram, neste sábado (1º), para mostrar que acabou de se mudar para um apartamento em São Paulo. Segurando as chaves do imóvel, ela mostrou um pouco do local, que por enquanto está vazio.

"Cheguei em São Paulo como dizem meus amigos, com um grampo e um sonho. Deus às vezes te vira do avesso para te mostrar que aquele é seu melhor lado, que você é capaz, que não devemos desistir ou nos entregar. Então acreditem! Mesmo que seu sonho seja distante, eu há 3 anos estava morando na parte de cima da casa da minha mãe, na Favela da Maré, e hoje estou realizando sonhos que até outro dia eram inalcançáveis! Quero agradecer principalmente a vocês por fazerem parte desse sonho.", escreveu a professora na legenda da publicação.



Vale lembrar que Camila pediu o divórcio para o ex-bbb quando ele ainda estava confinado , devido a aproximação dele com Giovanna Pitel, outra participante do reality. Desde então, a professora conquistou visibilidade e tem 3 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Buda tem 1 milhão.