Mateus Verdelho compartilha momentos com o seu terceiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2024 08:50

Rio - Mateus Verdelho utilizou o Instagram, neste sábado (1º), para compartilhar alguns momentos com o filho recém-nascido e também se declarou para sua mulher, a influenciadora digital Shantal Verdelho. O menino é o terceiro filho dos dois, que já são pais de Filippo, de 5 anos, e de Domenica, de 2. "Benvenuto bambino", escreveu Mateus a legenda que significa "Bem-vindo, Criança" em italiano.

No post seguinte, ele publicou um registro do parto e se declarou para a mãe dos seus filhos. "Que orgulho de você, mulher forte, corajosa, decidida! Agradeço muito a Deus por ter uma esposa como você, parceira, mãe de verdade! Que benção receber mais um presente junto com você nessa vida! Nas horas boas e nas horas ruins sempre vamos estar juntos fortalecendo um ao outro, você foi e sempre vai ser maravilhosa em qualquer circunstância! Te amo", disse.No entanto, o rosto da criança não apareceu nas fotos. Mais cedo naquele dia, a influenciadora digital já havia comentado sobre isso nos stories. "A gente ainda não está pronto para mostrar a carinha dele porque, enfim, acabou de nascer. Não sei, pode ser que mais tarde hoje a gente poste, pode ser que amanhã, mas a gente ainda não estava sentindo, entendeu?".