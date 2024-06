Deborah Secco relembra momentos com a filha - Reprodução

Deborah Secco relembra momentos com a filha

Publicado 02/06/2024 08:26

Rio - Deborah Secco utilizou as redes sociais, neste sábado (1º), para relembrar alguns momentos vividos com a filha, Maria Flor, no mês de maio. Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma série de fotos ao lado da pequena, fruto de seu antigo relacionamento com Hugo Moura, e não perdeu a oportunidade de se declarar para a herdeira.

"Dump desse maio que foi nosso… Só amor", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, internautas ficaram encantados com os registros. "Eu amo tanto vocês", afirmou uma fã. "Lindas demais. Parecem gêmeas", disse outra. "Um amor que transborda! Maravilhosas", ressaltou uma seguidora.

