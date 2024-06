Isabelle Nogueira compartilha ensaio com tema indígena - Reprodução

Publicado 02/06/2024 07:36

Rio - Isabelle Nogueira utilizou as redes sociais, neste sábado (1º), para compartilhar um ensaio fotográfico com temática indígena. Em seu Instagram, a ex-BBB, que é cunhã-poranga do Boi Garantido, mostrou as fotos inspiradas no Festival Folclórico de Parintins e encantou o namorado, Matteus Amaral.

fotogaleria

"Na festa do povo da floresta, Festival Folclórico de Parintins, bradamos para o mundo, com muito orgulho, a nossa ancestralidade através dos cantos, contos, movimentos, mitos e traços., escreveu Isabelle em um trecho da legenda da publicação em que aparece com grafismos indígenas e cocar.

E quem reagiu aos registros foi Matteus, que fez questão de enaltecer a amada. "Sortudo é apelido pro tal de Matteus Amaral!", disse. Os dois se conheceram no "BBB 24", da TV Globo, e seguiram com o relacionamento fora do programa. Famosos e anônimos também elogiaram Isabelle nos comentários. "Lindíssima", afirmou Alane. "Eu não estava preparada para isso", brincou uma seguidora. "A maior de todas, muito linda nossa guerreira", ressaltou um internauta.

Confira: