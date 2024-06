Alane Dias afirma que concretizar sua carreira de atriz é seu principal foco - Divulgação/ Cabron Studios

Alane Dias afirma que concretizar sua carreira de atriz é seu principal focoDivulgação/ Cabron Studios

Publicado 02/06/2024 06:00

Rio - Alane Dias conquistou uma legião de fãs em sua participação no "BBB 24", da TV Globo. Agora, a bailarina está pronta para colher os frutos de seu sucesso. Para o DIA, a ex-sister abre o jogo sobre os planos para sua carreira de atriz, dá dicas de autoaceitação, descarta procedimentos estéticos e conta como foi participar do reality show.

"A experiência de viver um 'BBB' é muito intensa, tudo o que o espectador vê aqui fora é ampliado em 100 vezes para quem está lá dentro. É tudo muito à flor da pele. O participante fica imerso em outra realidade, formam laços, surgem desafetos… Todos os sentimentos são muito acentuados", conta.

fotogaleria

Ela explica o que a motivou a se inscrever no programa. "Meu objetivo sempre foi, principalmente, ajudar as pessoas que eu amo. Poder realizar o sonho da casa própria para a minha mãe, pagar nossas contas e estudar para ser atriz. Queria transformar nossa realidade. Falar do Norte também sempre foi um grande objetivo, a cultura de Belém sempre foi muito viva dentro de mim e eu queria usar a visibilidade do programa para expressar isso como forma de representatividade", diz.

E não pense que estar confinada em uma casa com outras 25 pessoas desconhecidas foi uma tarefa fácil. Alane revela quais foram os maiores desafios de participar do reality show com tamanha exposição. "Amadurecer sozinha sob pressão e estresse, vivendo situações que nunca tinha enfrentado. Levaria muito mais tempo aqui fora para amadurecer como fiz lá dentro. A cada dia eu desafiava meus próprios limites, aprendia a lidar com a ansiedade e o medo do julgamento aqui de fora", ressalta.

Alane foi a 21ª eliminada do "BBB 24", na semifinal do programa, e preocupou os telespectadores com sua reação ao ouvir o anúncio de sua saída da casa mais vigiada do Brasil, quando se desesperou e foi aos prantos. Na época, os internautas chegaram a relacionar à uma possível cobrança extrema de sua mãe, Aline Dias. A bailarina, no entanto, nega os boatos.

"Meu nervosismo ao ser eliminada foi, na verdade, uma frustração pessoal pelo medo de ter embarcado no jogo em vão e colocado em risco os objetivos que me fizeram entrar no programa. Minha relação com minha mãe sempre foi de muito amor, cumplicidade, amizade, tolerância e carinho. Ela sempre foi meu porto seguro, a pessoa que me deu apoio em todas as minhas decisões. Eu fui para o 'BBB' por ela também. Sempre haverá comentários bons e ruins. Por isso, precisamos filtrar apenas os que nos fazem bem e que estão de acordo com o que somos de verdade", afirma.

Rivalidade feminina

Alane, de 24 anos, nasceu em Belém do Pará e entrou no mundo da arte ainda criança, aos dois anos. Com a mãe, Aline, sendo bailarina, logo, a ex-BBB também começou na dança. Por crescer no ballet, ela conta como lida com a rivalidade feminina, muito comum em ambientes de competição.

"O ballet tem casos de rivalidade feminina assim como em qualquer outro meio, porque isso é mais um problema social do que dessa arte em si. Ao mesmo tempo, também é um espaço de muita união e ajuda entre as bailarinas", relata.

A bailarina, então, revela o que faz para que a rivalidade e a competição não influenciem em suas relações pessoais. "Tenho percebido que as pessoas estão mais conscientes, e esse comportamento tem ficado um pouco para trás. Na verdade, para mim, esse pensamento nunca fez muito sentido. Eu procuro sempre levantar e incentivar as pessoas que estão ao meu lado", diz.

Autoaceitação x exposição

Uma característica bastante elogiada pelos fãs é a beleza natural de Alane. Apesar de já ter revelado que tem vontade, a bailarina ressalta que não tem planos de realizar procedimentos estéticos. "As pessoas que me acompanham e me questionam sobre isso podem ficar tranquilas: não vou mudar meu rosto nem meu corpo", garante.

A busca incessante pela perfeição atinge diversas mulheres ao redor do mundo. Agora, sendo uma pessoa pública e com mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, ela conta como pretende lidar com a exposição nas redes sociais e com os comentários negativos.

"Para mim, perfeição é um conceito subjetivo e plural. As pessoas precisam se sentir bem, felizes e saudáveis, não importa como sejam. Acho que a exposição da internet pode gerar uma pressão de estar dentro de um determinado padrão, e isso não faz bem. Eu me importo com a minha aparência, sim, mas minha prioridade é me sentir bem sem ligar para o que podem dizer", afirma.

Ela ainda dá dicas para as mulheres que sofrem com comentários alheios sobre seus corpos. "Acho que o maior erro que cometemos é nos comparar com outras pessoas, e a rede social aumenta muito o risco de fazermos isso, mesmo que de forma inconsciente. Então, meu principal conselho é para que não se comparem. Cada corpo é único, tem sua própria história. A gente precisa se amar do jeito que é. Todo mundo tem direito de mudar, caso queira, mas que seja por vontade própria, e não por comparação. No programa, eu lidei com situações em que falaram do meu corpo e, como eu já vivia essa pressão aqui fora, foi algo que me afetou muito", pontua.

Carreira de atriz

Será que veremos Alane brilhando nas telinhas em breve? A bailarina não esconde que, agora, seu foco está em sua carreira de atriz e que seu grande desejo profissional é atuar em novelas e filmes, levando a representatividade da mulher nortista.

"Sem dúvidas, concretizar minha carreira de atriz é o meu sonho e principal foco. Inclusive, até já me mudei para cá, para o Rio. Vou terminar meu curso de artes cênicas, porque é fundamental estudar e aprender mais sobre a arte da interpretação, construir uma base de conhecimento sólida. As propostas vão vir com tempo, e vou analisar tudo calmamente, sem pressa", afirma Alane, que antes de entrar no programa estava morando em São Paulo.

Sobre os próximos projetos, ela declara: "Por enquanto, vou me dedicar aos estudos e seguir investindo na minha carreira de atriz. Essas são minhas prioridades no momento".