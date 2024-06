Karoline Lima e Léo Pereira viajam para o sertão - Reprodução

Publicado 02/06/2024 08:04

Rio - Karoline Lima e Léo Pereira revelaram, neste sábado (1º), que foram aproveitar alguns dias de descanso no sertão brasileiro. No Instagram, o casal compartilhou registros do passeio que, segundo a influenciadora, vai durar apenas dois dias.

"Partiu sertão na melhor companhia", escreveu o jogador ao publicar uma foto ao lado da amada dentro do carro rumo ao destino. Para a ocasião, os dois ainda apostaram em um look jeans combinando, que contou com um chapéu.

Em seus stories, Karoline ainda revelou que Léo pediu uma roupa dela emprestada."Gente, Leonardo estava falando mal de mim porque a gente veio passar dois dias só e eu trouxe uma mala enorme de roupa. Beleza, aceitei a falação. Aí chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi o que? Pedir um moletom meu. Tão bom, né?", brincou.