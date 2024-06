Show de Luan Santana é cancelado após cantor passar mal - Reprodução

Show de Luan Santana é cancelado após cantor passar malReprodução

Publicado 02/06/2024 12:18

Rio - Um show de Luan Santana que aconteceria na Divinaexpo, em Minas Gerais, neste sábado (1º), foi cancelado após o cantor passal mal. A informação foi passada ao público pelo locutor do evento, que afirmou que o artista teria sido levado às pressas para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

fotogaleria

"Aqui está a equipe do Luan, todos eles vieram para Divinópolis, inclusive o Luan também. Lá no aeroporto, na hora de entrar na van para vir para cá para o parque, ele passou mal de novo e foi levado às pressas a São Paulo", disse.

"Nesse momento, está no hospital sendo atendido e nós estávamos aqui em uma expectativa de que ele pudesse voar de volta para Divinópolis porque de avião é fácil, de avião você sai de São Paulo e vai para qualquer parte do país. Em uma, duas horas você chega no seu destino. E de São Paulo daqui é perto, não é tão distante e ele estaria conosco aqui, mas infelizmente o quadro dele piorou", afirmou.

Procurada, a equipe do cantor não se manifestou até o fechamento desta matéria. O Hospital Albert Einstein informou que está apurando o caso.

Confira: