Luana Piovani celebra segundo lugar do filho em campeonato de skateReprodução

Publicado 02/06/2024 10:05

Rio - Luana Piovani celebrou, neste domingo (2), o segundo lugar de Dom, fruto de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby, em um campeonato de skate. Em seu Instagram, a atriz não escondeu a emoção com a conquista do filho, que está morando no Brasil com o surfista.

"Meu filho voltou bombando para o game do skate. Ele pegou segundo lugar ontem no campeonato e eu estou muito feliz porque me deixava muito triste vê-lo radicalmente tendo abandonado o skate aqui em Portugal", disse.

Em seguida, Luana refletiu sobre a ida de Dom para a casa do pai. "Que bom que ele voltou para o Brasil e está apaixonado de novo com toda garra do mundo. Estou muito orgulhosa e muito feliz porque ele é muito talentoso e não era justo por um trauma qualquer ele abandonar o skate", afirmou.