Pocah chora com apresentação da filha na escolaReprodução

Publicado 03/06/2024 17:21

Rio - Pocah utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (3), para compartilhar alguns momentos da apresentação do Dia das Mães na escola da filha, Vitória, fruto de seu antigo relacionamento com MC Roba Cena. Em seu Instagram, a cantora apareceu bastante emocianada com a homenagem da pequena.

"Dia das mães na escola da Vitória. Um carrossel de emoções para vocês", escreveu Pocah. Nos registros, Vitoria aparece cantando a música "É Tú", da dupla Almar. "Não sei juntar dinheiro, mas tô aprendendo a cozinhar. Não sei amar direito, mas tenho você pra me ensinar. Nem cabe no meu peito o tanto que cê me faz bem e tudo que eu posso dizer é que a minha pessoa favorita nesse mundo é tu", diz um trecho da letra.

Ao ver a cena, Pocah não contém a emoção e vai às lágrimas. Nos comentários, internautas ficaram encantados com o post. "Pocah chora daí e a gente chora daqui... que lindas! Deus abençoe as crianças", disse uma seguidora. "Pra que isso cara? Eu chorei juntinho contigo", afirmou outra. "Juro, gente. Eu estou chorando junto. Totoyah fazendo a gente chorar", relatou uma pessoa.

