Andressa Ganacin e Nasser Rogrigues - Reprodução / Instagram

Andressa Ganacin e Nasser RogriguesReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2024 12:12 | Atualizado 03/06/2024 12:29

Rio - A influenciadora digital Andressa Ganacin utilizou os stories do Instagram, neste domingo (2), para responder algumas dúvidas dos seguidores sobre a gestação e relatou ter passado por um momento delicado em novembro, quando sofreu um micro aborto. Apesar de descobrir a gravidez em 2 de março, ela e o seu marido Nasser Rodrigues só contaram a novidade recentemente

fotogaleria

Uma seguidora questionou se eles seguraram o anúncio para esperar os 3 meses, que é o período mais delicado para o embrião. "Também miga... mas foi muito mais cuidado por termos passado por um Micro Aborto no início de novembro. Ficamos com muito medo, então demoramos um pouquinho até mesmo para contar para a família e amigos. Queríamos garantir que estava tudo bem com o bebê", respondeu a influenciadora.

A informação gerou dúvida nos seguidores e a ex-BBB explicou o que é um micro aborto. "É quando existe a implantação do embrião no útero, o organismo libera o Beta HCG, a mulher começa a ter todos os sintomas de uma gestante (inclusive dependendo da época, a mulher pode fazer o teste e dar positivo sim!), mas o quadro não evolui (por vários fatores) e a menstruação desce! Isso pode acontecer com 30% das mulheres e muitas nem sabem por não terem sintomas! [...] No caso eu estava com a saúde perfeita, tive todos os sintomas de uma gestação... logo mais eu tive o sangramento. Isso aconteceu ano passado," contou.

Ao saberem do momento delicado, um seguidor questionou como o casal superou. "Deus foi [quem] sempre guiou nossa vida e nosso caminhos. Quando tivemos essa perda, claro que ficamos muito chateados e imensamente frustrados, mas como o amor de Deus é tão grande, nos apegamos na Sua Misericórdia, Ele afagou nossos coração, confiamos na vontade Dele e no tempo certo para todas as coisas! [...] Porque a certeza que iria dar tudo certo nós já tínhamos no coração. [...] E meses depois Ele nos honrou!", revelou a gravidinha.



Andressa também contou que o chá revelação será na última semana de junho e que os nomes já foram escolhidos. "Já temos os nomes tanto para menina, quanto para menino", escreveu. O parto está previsto para novembro.



A influenciadora e o marido se conheceram durante a edição 13 do "Big Brother Brasil", da TV Globo. Ainda no confinamento, engataram um romance e chegaram até a final do programa, no entanto, a campeã foi Fernanda Keulla. Em 10 anos juntos, os novos papais já se casaram três vezes. A última cerimônia aconteceu em dezembro do ano passado, na praia de Los Cabos, no México.